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Из Facebook опять утекли данные: пострадали более 260 млн пользователей
Источник материала: Myfin
Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.
База данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме. Через два дня базу обнаружил сотрудничающий с Comparitech эксперт Боб Дьяченко и сообщил об этом интернет-провайдеру, управляющему IP-адресом форума. С 19 декабря база данных стала недоступна.
В Comparitech считают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Кроме того, у Facebook может быть брешь в системе безопасности, допустили в британской компании.
Украденные данные могут использовать для массовых фишинговых рассылок или отправки СМС-спама. В Facebook пока никак не прокомментировали предполагаемую утечку данных.
Источник: Myfin.by
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