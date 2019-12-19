ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Facebook опять утекли данные: пострадали более 260 млн пользователей

20.12.2019 13:33 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

База данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме. Через два дня базу обнаружил сотрудничающий с Comparitech эксперт Боб Дьяченко и сообщил об этом интернет-провайдеру, управляющему IP-адресом форума. С 19 декабря база данных стала недоступна.

В Comparitech считают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Кроме того, у Facebook может быть брешь в системе безопасности, допустили в британской компании.

Украденные данные могут использовать для массовых фишинговых рассылок или отправки СМС-спама. В Facebook пока никак не прокомментировали предполагаемую утечку данных.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных с личной информацией более 267 млн пользователей соцсети Facebook. Как сообщила британская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чудеса случаются! Акция "Наши дети" продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика