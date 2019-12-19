Из Facebook опять утекли данные: пострадали более 260 млн пользователей

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

База данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме. Через два дня базу обнаружил сотрудничающий с Comparitech эксперт Боб Дьяченко и сообщил об этом интернет-провайдеру, управляющему IP-адресом форума. С 19 декабря база данных стала недоступна.

В Comparitech считают, что хакеры могли воспользоваться скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц). Кроме того, у Facebook может быть брешь в системе безопасности, допустили в британской компании.

Украденные данные могут использовать для массовых фишинговых рассылок или отправки СМС-спама. В Facebook пока никак не прокомментировали предполагаемую утечку данных.