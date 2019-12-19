Как все началось. Краткий экскурс в историю белорусского кино

Источник материала: Аргументы и факты

Началом развития кино в Беларуси следует считать 17 декабря 1924 года, когда на основании Постановления Совета народных комиссаров БССР «Об урегулировании кинодела в БССР» было создано Управление по делам кино (Белгоскино) при Народном комиссариате просвещения БССР. До этого времени на территории республики насчитывались 62 стационарные киноустановки и 1 сельская кинопередвижка, в их число входили также кинотеатры, принадлежавшие частным лицам. Распространением фильмов в нашей стране занимались различные организации, работала даже полноправная прокатная контора. В БССР не было единой республиканской киноорганизации, хотя в других республиках уже шло развитие мощного национального кинопроизводства. При этом следует учесть, что при юридическом оформлении Управления последнему был передан лишь основной капитал без оборотных средств.

С момента организации Белгоскино под руководством ЦК КП(б)Б и правительства БССР, воплощая в жизнь ленинскую национальную политику, началось развитие белорусской советской кинематографии во всех ее видах: кинофикация республики, кинопроизводство, работа над кинохрониками, подготовка кадров, капитальное строительство, распространение кинофильмов.

Первые результаты

За десятилетний период были достигнуты большие результаты. В условиях отсутствия собственной производственной базы при необходимости аренды павильонов на кинофабриках других киноорганизаций Белгоскино в 1926 году начинает производственную деятельность съёмкой первой художественной картины «Первая любовь» (режиссёр - Б. Шрейбер) - о работе компартии в условиях фашистской диктатуры.

Начиная с 1932 года Белгоскино одновременно с передовыми киноорганизациями Союза освоило технику звукового кино и за первое десятилетие выпустило 7 звуковых фильмов. Несмотря на большие технические, организационные и финансовые трудности, Белгоскино стало первой организацией в СССР, начавшей выпуск звукового кино на национальном языке.



«В огне рожденная» Фото: Кадр из фильма

Творческие кадры

На кинофабрике БССР, временно размещенной в Ленинграде, воспитывались молодые творческие работники кинопроизводства республики. Часть кадров была подготовлена в Государственном институте кинематографии и кинотехникумах. В годы роста нашей кинопромышленности отсутствие кинофабрики на территории БССР особенно тормозило развитие и организацию связи кинопроизводства с национальной пролетарской и писательской общественностью.



«В огне рожденная» Фото: Кадр из фильма

ЦК КП(б)Б и СНК БССР на протяжении нескольких лет не раз обсуждали вопросы строительства кинофабрики в нашей республике. Однако эти решения до 1935 года не были реализованы. Из необходимых на строительство кинофабрики 11 млн рублей СНК БССР утвердил 1,5 млн рублей, однако при рассмотрении плана в Москве вопрос был снят.

Наряду с достижениями в сфере кинопроизводства, безусловно, имелось и много недостатков, основными из которых были нехватка коренных кадров, особенно творческих работников (режиссёров, сценаристов, операторов), слабое вовлечение в кинопроизводство белорусских писателей, плохое техническое оснащение фабрики.

Однако за десятилетний период своего существования Белгоскино завоевало в системе производственных киноорганизаций СССР одно из первых мест.

Из-за невозможности построить кинофабрику в республике ЦК КП(б)Б и Совнаркомом БССР в свое время было решено создать временную производственную базу в Ленинграде, в результате чего в 1927 году в специально арендованном помещении начала функционировать кинофабрика «Советская Беларусь».

Успешная продукция

В числе выпущенных Белгоскино художественных фильмов много тех, что шли на территории всего Союза с большим успехом. Например:

«Рубикон» (режиссёр - В. Вайншток) - о росте классовой сознательности иностранного рабочего под влиянием социалистического строительства;

«В огне рожденная» (режиссёр - В. Корш) - о рождении БССР в огне гражданской войны;

«Первый взвод» (режиссёр - В. Корш) - о перерастании империалистической войны в войну гражданскую (звуковое).

«До завтра» (режиссёр - Ю. Тарич) - о революционной борьбе трудящейся молодежи в Западной Беларуси;

«Лесная быль» (режиссёр - Ю. Тарич) - о партизанском движении в БССР во время белопольской оккупации;

«Ненависть» (режиссёр - Ю. Тарич) - о революционной борьбе польского пролетариата.

Не все просто

В особо тяжелом положении находился фонд кинофильмов, главным образом - немых. Такое положение сложилось из-за чрезвычайно слабого пополнения фонда новыми картинами. Это объяснялось выпуском незначительного количества новых немых фильмов, что, с одной стороны, происходило из-за переключения кинопроизводства на выпуск звуковых фильмов, а с другой - из-за отсутствия киноплёнки для размещения требуемого количества художественных фильмов старого фонда.

В это же время Белгоскино добилось систематического выпуска кинохроники, отражавшей политическую и хозяйственную жизнь БССР. Дальнейшей задачей стало улучшение качества кинопродукции, а для этого требовалось усилить техническую базу. Несмотря на все сложности, в БССР были достигнуты значительные успехи в сфере кинофикации.

За первые 10 лет своего существования киносеть БССР выросла из 63 имевшихся в начале создания Белгоскино киноустановок до 962, в том числе 500 стационарных и 462 работающих на селе кинопередвижек. Таким образом, за этот период произошел огромный рост кинофикации республики.

Во всех населенных пунктах БССР с населением больше 2000 человек имелись немые стационарные киноустановки. На территории Союза они были оборудованы в пунктах (ориентировочно) с населением свыше 7000 человек.

Большой скачок в республике был совершен в сфере звукового кино.

Топ-6 белорусских фильмов, получивших признание за границей Подробнее

Кинотеатры

В 1930 году в Минске был открыт кинотеатр «Красная звезда» - первый звуковой кинотеатр в БССР и четвертый в СССР. К этому же году в нашей стране насчитывалось 46 звуковых киноустановок. В республике звуковые киноустановки работали во всех пунктах с населением больше 8000 человек. Звуковые киноустановки имелись в целом ряде политически важных пунктов (пограничных пунктов), насчитывающих от 1500 человек населения. В среднем же по Союзу звуковые киноустановки находились в пунктах с населением (ориентировочно) больше 20 000 человек.

В Управление по делам кино от политотделов поступал целый ряд жалоб на неудовлетворительное состояние присылаемых им кинофильмов, и эти требования были обоснованными. Но Белгоскино было бессильно что-либо предпринять по вышеуказанным причинам.

Учитывая, что сохранившиеся с дореволюционного времени кинотеатры не соответствовали запросам рабочего зрителя, а также принимая во внимание отсутствие производственных кинопредприятий (мастерских, лабораторий, кинофабрик) в БССР, нужно отметить огромные требования, предъявляемые в сфере строительства.

За первые 10 лет своего существования Белгоскино построило:

вместо бывшего полуразрушенного кинотеатра «Гигант» в Минске на 500 мест - новый крупный звуковой кинотеатр «Красная звезда» на 1000 мест;

звуковой кинотеатр «Красная звезда» в Могилеве на 300 мест (реконструирован из старого полуразрушенного кинотеатра на 400 мест);

вместо старого кинотеатра «Пролетарий» в Минске на 250 мест - новый звуковой кинотеатр на 850 мест. В это же время заканчивалось строительство в Орше нового звукового кинотеатра на 800 мест.

Арсений ТАРГОНСКИЙ