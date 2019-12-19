Каждый Новый год – это новые мечты и надежды, новые желания и чаяния. Но еще это и конкретные планы, продуманные, просчитанные, согласованные с реальными возможностями и материальными средствами. Вот и нынче, наблюдая за развитием и строительством в Смолевичах спутника столицы, интересно узнать, что же здесь запланировано на следующий год. О ближайшем будущем города-спутника и поведал журналистам заместитель председателя Смолевичского райисполкома Николай Григорьевич ПАРАМОНОВ.

-У нас выбрана площадка в северо-западной части Смолевичей, где предусмотрено строительство домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий как жителей Минска, так и райцентра. Именно там сейчас строится экспериментальный дом для минчан. Кроме того, в следующем году начнем там строительство еще шести многоквартирных жилых домов, заказчиком которых выступит УКС Смолевичского района. Квартиры получат жители района. В этом же микрорайоне появятся и другие объекты. Сейчас ведется строительство многофункционального торгового комплекса, который планируется ввести в строй в первом квартале 2020 года. В следующем году также намечно ввести школу на 720 мест и детский сад на 230 мест. Уже разработана проектно-сметная документация, как только заключим договоры со строительной организацией, начнем работы.

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