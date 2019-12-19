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В Могоблисполком на «горячую линию» по вопросу качества оказания услуг в учреждениях здравоохранения поступило более 40 обращений

20.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могоблисполком на «горячую линию» по вопросу качества оказания услуг в учреждениях здравоохранения поступило более 40 обращенийВ Могилевском облисполкоме 2-13 декабря организовали проведение горячей телефонной линии по изучению мнения населения о качестве оказания услуг в учреждениях здравоохранения. Жителям Приднепровского края предоставили возможность сообщить про существующие проблемы, а также высказать замечания и предложения по улучшению работы в данном направлении.

Как сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома, активность  граждан  была  весьма высокой. Всего поступило 43 звонка. Наиболее активными были жители Могилева, Горок, Кричева, Костюковичей, Кричевского, Глусского, Осиповичского, Костюковичского, Чаусского, Чериковского, Белыничского, Кличевского, Кировского, Мстиславского и Хотимского районов. Также обращения поступили из Бобруйска, Быховского и Краснопольского  районов.

Наиболее острыми являлись вопросы организации медицинского обслуживания в отдаленных сельских населенных пунктах, недостатка в районных поликлиниках врачей узких специализаций (невролог, невропатолог, кардиолог), изношенности либо отсутствия диагностического оборудования.

От жителей Кричева за внимательное отношение к пациентам поступили благодарности в адрес врача Могилевской областной больницы Павла Протасевича, заместителя главного врача Кричевской центральной районной поликлиники Елены Тупицыной, врача общей практики данного учреждения здравоохранения Константина Останковича и медицинских  работников Людмилы Плетневой и Ольги Матвеенковой. Также житель Кировского района выразил благодарность заведующему отделением оперативной гинекологии УЗ «Могилевская больница № 1» Александру Королевичу за высокий профессионализм в работе.

Все замечания граждан, а также предложения по улучшению работы в данном направлении сформированы в отдельный перечень и по поручению руководства облисполкома направлены по принадлежности для рассмотрения и принятия мер в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения».

С результатами рассмотрения обращений, поступивших на «горячую линию», можно будет ознакомиться в рубрике «Изучаем мнение населения».

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевском облисполкоме 2-13 декабря организовали проведение горячей телефонной линии по изучению мнения населения о качестве оказания услуг в учреждениях
 
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