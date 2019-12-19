По результатам контрольно-аналитических мероприятий Комитет государственного контроля Минской области (далее – Комитет) обратил внимание комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома на необходимость принятия мер по выполнению поручения Главы государства, содержащегося в подпункте 1.2 пункта 1 протокола поручений Главы государства от 05.06.2019 № 11, предписывающего Совету Министров Республики Беларусь совместно с облисполкомами в 2019 году обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на минимизацию импорта плодов и ягод, увеличение закладки садов и ягодников, а также на повышение эффективности плодоводства.

Как установлено Комитетом отдельные насаждения садов и ягодников фактически только числятся.

Так, согласно данным госстатотчетности по итогам 2018 года из 235 субъектов, располагавших 4,9 тыс. га фруктовых семечковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 97 субъектов или 41% (площадь насаждений более 1,4 тыс. га), а 95 субъектов или 40% (2 тыс. га) сработали с урожайностью менее 10 т/га.

Аналогичные итоги деятельности наблюдались и в 2017 году в котором из указанных 97 субъектов 91 также не получил урожай данных культур.

Подобная ситуация по фруктовым косточковым и ягодным насаждениям.

В 2018 году из 30 субъектов области, располагавших 0,05 тыс. га фруктовых косточковых насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 11 субъектов (из них 9 не получили урожай и в 2017 году), из 99 субъектов, располагавших 0,7 тыс. га ягодных насаждений в плодоносящем возрасте, не получили урожай 18 субъектов (из них 10 не получили урожай и в 2017 году).

Несмотря на изложенное, действенных мер по повышению эффективности плодоводства и выращивания ягод, а также использования указанных земель в 2019 году также не принято – по данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома посажено только 0,04 тыс. га данных насаждений, раскорчевано – 0,02 тыс. га, а конкретных данных о запланированных к выполнению мероприятиях фактически не представлено.

Комитет государственного контроля Минской области.