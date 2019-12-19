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Белорусские биатлонистки выступают в спринте. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Женская программа третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси начнется со спринтерской гонки.
Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко (№ 25), Динара Алимбекова (№ 46), Анна Сола (№ 79) и Ирина Кручинкина (№ 93).
Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Лиза Виттоцци (№ 3), Маркета Давидова (№ 5), Ханна Оберг (№ 8), Денизе Херрманн (№ 15), Ингрид Тандреволд (№ 16), Жюстин Бреза (№ 18), Кайса Макарайнен (№ 28), Доротея Вирер (№ 29), Тирил Экхофф (№ 30).
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе гонки, которая начнется в 16.15.
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Женская программа третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси начнется со спринтерской гонки.
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