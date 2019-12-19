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На этапе КМ по биатлону в мужском спринте белорус Бочарников финишировал 29-м

20.12.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В биатлонном спринте у мужчин на этапе Кубке мира в Анси победу праздновал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, показавший отменную стрельбу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этапе КМ по биатлону в мужском спринте белорус Бочарников финишировал 29-м

Чисто отстрелял и наш Сергей Бочарников, но к сожалению, у него только 29-я позиция. Второй представитель Беларуси Никита Лобастов, также не допустил ни одного промаха, но финишировал с 46-м результатом, Максим Воробей стал 64-м, а Роман Елетнов – 78.

На этапе КМ по биатлону в мужском спринте белорус Бочарников финишировал 29-м

21 декабря мужчины разыграют комплекты наград в гонке преследования. А 20 декабря в спринтерской гонке определят сильнейших женщин. Наша Кривко стартует 25, Алимбекова – 46, Соло – 79, а Ирина Кручинкина – 93-ей.

Люди в материале: Сергей Бочарников
 
 
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Новости Беларуси. В биатлонном спринте у мужчин на этапе Кубке мира в Анси победу праздновал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, показавший отменную...
 
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