В целях рационального использования рабочего времени министром внутренних дел Республики Беларусь согласован перенос рабочего дня с четверга 2 января на понедельник 30 декабря 2019 года в подразделениях, осуществляющих прием граждан по вопросам оборота оружия, транспорта, гражданства и миграции управлений, отделов внутренних дел городских, районных исполнительных комитетов (местных администраций) и в межрайонных регистрационно-экзаменационных, регистрационных и экзаменационных подразделениях ГАИ ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкома.

Смолевичский РОВД.