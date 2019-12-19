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Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»

20.12.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Минской области по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 декабря в программе соревнований были комбинированный вид и верховая езда.

Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»

Турнир собрал 76 участников: по 38 женщин и мужчин. Эти спортсмены, по мнению организаторов, являются наиболее подготовленными к старту, а потому и сражаются за медали. Причем на награды претендуют не только белорусы, но и представители Литвы и России. Эти соревнования заключительные. 

Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»

Алексей Воробьёв, главный судья соревнований:
Национальная команда готовится в плановом режиме. Для них этот старт тренировочный, потому что основная борьба за олимпийские лицензии начинается с февраля.

Молодежь себя неплохо проявляет: сейчас забег был, ребята очень неплохо выглядели в комбинированном виде. Конкуренция есть, подрастает молодежь – хорошая смена.

Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»


Победительницей открытого чемпионата Минской области стала россиянка Ульяна Баташова. Лучшей из белорусок стала Анастасия Прокопенко – 2 место. А вот победитель у мужчин определится лишь 20 декабря после пятого вида – верховой езды.

Люди в материале: Алексей Воробьёв
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Минской области по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 декабря в программе...
 
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