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Судья чемпионата Минской области по современному пятиборью: «Молодёжь себя неплохо проявляет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Минской области по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 декабря в программе соревнований были комбинированный вид и верховая езда.
Турнир собрал 76 участников: по 38 женщин и мужчин. Эти спортсмены, по мнению организаторов, являются наиболее подготовленными к старту, а потому и сражаются за медали. Причем на награды претендуют не только белорусы, но и представители Литвы и России. Эти соревнования заключительные.
Алексей Воробьёв, главный судья соревнований:
Молодежь себя неплохо проявляет: сейчас забег был, ребята очень неплохо выглядели в комбинированном виде. Конкуренция есть, подрастает молодежь – хорошая смена.
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Новости Беларуси. Продолжается открытый чемпионат Минской области по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 декабря в программе...
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