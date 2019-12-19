О главном не договорились. Путин и Лукашенко завершили переговоры

Источник материала: Ежедневник



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Появились первые комментарии итогов встречи белорусского и российского президентов. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов - блокируют интеграционные договорённости между странами.

Как подчеркнул Орешкин, Беларуси и России удалось полностью согласовать позиции в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка, сообщает РИА Новости .

Однако три группы вопросов по-прежнему не дают сторонам окончательно определиться по поводу степени интеграции. По словам Орешкина, не достигнуты договорённости в нефтяной, газовой и налоговой сферах. Эти вопросы, подчеркнул Орешкин, еще предстоит решить, чтобы финализировать дорожные карты и достичь пакетной договоренности.

Официальной информации по поводу новых встреч и возможных дат переговоров по этому поводу пока нет.

Ранее Путин на переговорах призвал Лукашенко продолжить дискуссию по интеграционной тематике.

Напомним, Беларусь и Россия так и не согласовали цену газа на будущий год. Между тем действующий контракт на поставку истекает 1 января. Беларусь настаивает на снижении цены, учитывая союзнические отношения между странами, до уровня Смоленской области. Накануне Владимир Путин заявил, что не считает это правильным при нынешнем уровне интеграции. Не решенным остается также вопрос о компенсациях белорусской стороне в связи с потерями от налогового маневра в нефтяной сфере России.