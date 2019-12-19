В ОАО «Смолевичи Бройлер» прошел день подписчика. Прямо на предприятие приехал почтальон и представитель районной газеты, так что подписаться можно было буквально на рабочем месте.
Подробную информацию читайте на страницах «КС»
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Оформили подписку на рабочем месте!
20.12.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В ОАО «Смолевичи Бройлер» прошел день подписчика. Прямо на предприятие приехал почтальон и представитель районной газеты, так что подписаться можно было буквально на рабочем месте.
Подробную информацию читайте на страницах «КС»
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В ОАО «Смолевичи Бройлер» прошел день подписчика. Прямо на предприятие приехал почтальон и представитель районной газеты, так что подписаться можно было...
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