«Минcктранс» раскритиковал оплату проезда бесконтактными картами. Банк ответил транспортникам

Источник материала: Tut.by

В конце ноября БПС-Сбербанк заявил , что со следующего года оплатить проезд бесконтактной картой можно будет во всем наземном транспорте (пока это можно сделать в метро и в трамваях № 6). Однако против такой инициативы достаточно резко высказался «Минсктранс». Основная причина — отложенный режим списывания платежей, при котором «отсутствует полнота и достоверность данных о транзакциях». БПС-Сбербанк и платежная система Visa ответили на претензии перевозчика.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При отложенном режиме платежей данные о держателе карточки на какое-то время сохраняются в памяти валидатора. Когда появляется канал связи, он передает эти данные в банк.

— За счет этого люфта времени есть потери данных. Мы видим, что пассажир приложил карточку в 9.10, а данные к нам пришли в 10, в 11. Более того, в ноябре транзакции приходили за июнь. Есть проблемы и с тем, что контролер тоже не всегда видит, произошла ли оплата, — объяснял заместитель главного инженера «Минсктранса» Михаил Слодинский.

В пресс-службе БПС-Сбербанка говорят, что по такой же схеме бесконтактная оплата в городском транспорте работает в Нью-Йорке, Лондоне, Москве. Только с ее помощью можно обеспечить нужную скорость операций.

— Сейчас скорость оплаты проезда составляет около 0,3 секунды, а если ждать подтверждения банка-эмитента — речь уже о нескольких секундах. Пассажиры бы толпились у валидатора, что чревато массовым недовольством. Кроме того, обработка каждой транзакции по отдельности увеличивает расходы транспортников на комиссию за эквайринг, которая сейчас установлена на минимально возможном уровне, чтобы покрывать транзакционные расходы банка, — комментируют в БПС-Сбербанке.

В банке заверяют, что исчезнуть из валидатора запись транзакций не может, потому что она «хранится в энергонезависимой памяти». Если память валидатора переполнится, он просто перестанет принимать карточки к оплате.

— Потеря хотя бы одной банковской транзакции недопустима и стала бы чрезвычайным происшествием для банка с последующим детальным расследованием, — подчеркивают в пресс-службе. — Так, все случаи предполагаемой «потери транзакций» во время пилотного проекта на трамваях после проверки оказались ситуациями запоздалой выгрузки транзакционных данных из валидаторов, которую допускали наши партнеры. Реальной потери банковских транзакций выявлено не было. Не возникало таких ситуаций и в минском метрополитене.

Также в БПС-Сбербанке обращают внимание на то, что за последние три месяца ни «Минсктранс», ни другие партнеры проекта не указывали на какие-либо проблемы в работе сервиса.

— Исключением стал единственный факт отложенной передачи данных о поездках, который стал следствием некорректных действий с установленным оборудованием в трамвае, — сказали в пресс-службе.

Один из партнеров проекта, международная платежная система VISA тестировала сервис перед запуском и тоже предоставила свое экспертное заключение, отмечают в банке.

— Технология, которая сейчас внедрена в Минске, разрабатывалась при участии и с учетом рекомендаций компании Visa и соответствует мировому уровню для транспортных решений с фиксированным тарифом, а также полностью готова к внедрению дифференцированного тарифа. Отложенная авторизация и правила агрегирования транспортных транзакций являются стандартными требованиями международной платежной системы Visa к обработке транспортных транзакций, — комментируют в Visa. — Оплата банковской картой позволяет снизить операционные расходы транспортного оператора на сбор оплаты проезда за счет экономии на сборе и инкассации наличных, на выпуске и продаже билетов и транспортных карт, инфраструктуре их пополнения. В транспорте Лондона такая экономия составила 40% и многократно перекрыла банковские комиссии.

Возможность заплатить бесконтактной картой в метро Минска появилась в июне 2018 года, в трамвае № 6 — в мае 2019-го. В БПС-Сбербанке приводят статистику: с момента старта проекта количество оплаченных поездок достигло 23 млн, каждый месяц в метро, трамваях и поездах таким способом оплачивают более 2 млн поездок, в метро аудитория сервиса каждый месяц прирастает на 5%. В банке обещают, что готовы внедрить бесконтактную оплату проезда во всем наземном транспорте за четыре месяца и взять на себя полную стоимость проекта.