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Хорошая должность встретить старость: Мясникович будет главой ЕЭК

20.12.2019 16:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидеры ЕАЭС согласовали кандидатуру Михаила Мясниковича на пост председателя коллегии ЕЭК

Мясникович согласован на должность главы ЕЭ
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Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

По его словам, может быть кому-то не понравится кандидатура председателя ЕЭК, "хотя все его прекрасно знают – это человек очень опытный. Касым-Акэ (Касым-Жомарт Токаев президент Казахстана – Sputnik) только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель (ЕЭК Нурсултан Назарбаев – Sputnik) сказал, что он поддерживает кандидатуру председателя".

Лукашенко пригласил Михаила Мясниковича, чтобы представить его членам Совета. "А где Михаил Владимирович (Мясникович - Sputnik)? Покажите человека вживую, а то подумают - кота в мешке предлагаем", - пошутил Лукашенко.

Просьба и пожелание

Президент России Владимир Путин в свою очередь подтвердил, что хорошо знает Михаила Мясниковича. После этих слов бывший белорусский премьер и экс-спикер Совета республики, видимо по привычке, встал.

"Ради Бога сидите. Садитесь, пожалуйста", - остановил его Путин.

"Знаем его хорошо. С ним достаточно долго работали в его предыдущих качествах, в том числе во главе правительства Беларуси. Здесь у нас проблем никаких нет, но есть просьба и пожелание", - обратился Владимир Путин к новому главе ЕЭК.

После этого уточнил, что "уже говорил сегодня, открывая заседание в узком составе (Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik) о том, что у нас на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития нашего объединения. Конечно, очень бы хотелось, чтобы новый председатель комиссии каждого из нас проинформировал о том, как он видит организацию своей работы по согласованию тех вопросов, которые еще надлежит согласовывать на национальном уровне", - пояснил он свою просьбу.

Владимир Путин рассказал, что у него "большая просьба, чтобы он (Михаил Мясникович - Sputnik) проехал по всем столицам, встретился со своими коллегами, с руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним на наднациональном уровне будут продвигать эту стратегию, вместе работать".

По его мнению, это позволит председателю ЕЭК самому определиться и проинформировать глав-государств ЕАЭС о том, как данная работа по принятию стратегии развития будет строиться на ближайшее время.

"Мне представляется, что такая работа пошла бы на пользу всем нам", - заключил российский президент.
 
 
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Лидеры ЕАЭС согласовали кандидатуру Михаила Мясниковича на пост председателя коллегии ЕЭК
 
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