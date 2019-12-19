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Интеграция на финишной прямой: что решили Лукашенко и Путин на встрече в Петербурге

20.12.2019 15:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 20 декабря, Александр Лукашеко и Владимир Путин встретились в Петербурге, чтобы обсудить – конечно же – интеграцию. Беседа длилась не более полутора часов, а завершилась тем, что из 31 дорожной карты президенты не согласовали всего три (то есть нужно еще всего 10%). По информации «БелТА» кратко передаем главные тезисы.

Сперва напомним: предыдущая встреча Лукашенко и Путина состоялась в Сочи, 7 декабря. Дискуссия шла целых пять часов, и о ее деталях мало известно – кроме того, что результатов она дала гораздо меньше, чем сегодняшняя (тогда несогласованных карт оставалось восемь). Зато российский «Коммерсант» выпустил об этом язвительный материал: можете перейти по ссылке, чтобы освежить память.

Главные темы из уст Лукашенко:

  • Есть достижения в социальной сфере и экономике.
  • У Беларуси и России есть единое оборонное пространство, противовоздушная оборона, группировка войск и единое пространство для работы спецслужб.
  • Есть единая граница, таможня на западе. 110 миллионов тонн грузов перемещается с востока на запад и с запада на восток через Беларусь.
  • «Белоруснефть» вернулась к работе в России и добывает нефть с другими компаниями.

Главные темы из уст Путина: 

  • В течение 20 лет с того момента, договор о Союзном государстве был подписан, Москва и Минск не выполнили многие его пункты, хотя есть и успехи.
  • Товарооборот между двумя странами вырос: с девяти до 35,5 миллиарда долларов.
  • Опыт Беларуси и России в рамках двустороннего союзного строительства пошел на пользу: его использовали при формировании интеграционных объединений, в том числе ЕАЭС.

Итоги встречи подвёл министр экономического развития Росии Максим Орешкин:

«Остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сферах. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты. 

У нас была очень напряженная и очень эффективная работа с моим визави – Дмитрием Крутым [первый вице-премьер Беларуси] по этой проблематике. Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний. Мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка», – сказал Орешкин. Когда президенты встретятся в следующий раз, он не сообщил.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 20 декабря, Александр Лукашеко и Владимир Путин встретились в Петербурге, чтобы обсудить – конечно же – интеграцию. Беседа длилась не более полутора...
 
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