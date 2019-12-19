БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано семь браков, пять в Смолевичском отделе загс и два в Озерицко-Слободском сельисполкоме.
Впервые вступили в брак Илья Белановский и Екатерина Семашко.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе и городе зарегистрировано семь рождений детей.
В Драчковском сельисполкоме Виктор и Елена Герасимчик из д.Заречье зарегистрировали рождение дочери Екатерины, второго ребенка в семье.
В Смолевичском отделе загс:
Алексей и Екатерина Вишневские зарегистрировали рождение второго ребенка, сына Кирилла;
рождение сына Никиты зарегистрировали Дмитрий и Анна Мамуль. В их семье это первый ребенок;
Андрей и Юлия Подберезко зарегистрировали рождение дочери Анны, первого ребенка в семье;
рождение сына Павла, второго ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Инга Головаченко.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано семь смертей.
Три смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. По одному человеку ушли из жизни в Жодинском, Зеленоборском, Озерицко-Слободском и Усяжском сельсоветах.
Драчковским и Пекалинским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).