БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано семь браков, пять в Смолевичском отделе загс и два в Озерицко-Слободском сельисполкоме.

Впервые вступили в брак Илья Белановский и Екатерина Семашко.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе и городе зарегистрировано семь рождений детей.

В Драчковском сельисполкоме Виктор и Елена Герасимчик из д.Заречье зарегистрировали рождение дочери Екатерины, второго ребенка в семье.

В Смолевичском отделе загс:

Алексей и Екатерина Вишневские зарегистрировали рождение второго ребенка, сына Кирилла;

рождение сына Никиты зарегистрировали Дмитрий и Анна Мамуль. В их семье это первый ребенок;

Андрей и Юлия Подберезко зарегистрировали рождение дочери Анны, первого ребенка в семье;

рождение сына Павла, второго ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Инга Головаченко.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано семь смертей.

Три смерти зарегистрировал Смолевичский отдел загс. По одному человеку ушли из жизни в Жодинском, Зеленоборском, Озерицко-Слободском и Усяжском сельсоветах.

Драчковским и Пекалинским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).