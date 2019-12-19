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Дело Шеремета: гособвинение проигонорировало рассмотрение апелляций

20.12.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуроры по делу об убийстве Павла Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли.


Прямая речь Юлии Кузьменко: "Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я имею право на заседание".

Детали: Прокуроры не пришли на оба заседания. Кроме того, в суд не привезли самого Антоненко. Заседание по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко - на 24 декабря.

По словам адвокатов Антоненко, они попросили судью рассмотреть апелляцию как можно быстрее, поскольку защита считает арест мужчины нарушением его прав.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош сказал, что не уйдет из суда, пока не состоится заседание. Он также заявил, что будет звонить генпрокурору Руслану Рябошапке. Знакомые Кузьменко, которые пришли поддержать ее в суде, заявили, что будут блокировать выход из зала, чтобы не дать конвоирам вывести женщину.

Что было раньше: Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляции на арест их подзащитных.


Предыстория:

Основатель "Белорусского партизана" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
 
 
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Прокуроры по делу об убийстве Павла Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому...
 
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