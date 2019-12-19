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Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После продолжительных переговоров лидеров к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группе Крутого – Орешкина после встречи президентов в Сочи удалось снять ещё несколько спорных вопросов. Но не все.
Максим Орешкин, министр экономического развития России:
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Максим Орешкин: по результатам переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости
Новости Беларуси. После продолжительных переговоров лидеров к журналистам вышел министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщили в программе...
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