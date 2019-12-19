Михаила Мясниковича утвердили председателем коллегии ЕЭК

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 2020 году председательствовать в органах Евразийского экономического союза – Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России





Перед Минском стоит сложная задача – евразийское пространство из площадки для геополитических игр превратить в центр «Большого евразийского партнёрства». Лидеры стран уже определись с кандидатурой председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. Поздравления принимает Михаил Мясникович.