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В Минске проходит протест против интеграции с Россией. Онлайн
Источник материала: Партизан
Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. Она приурочена к сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
Несмотря на отсутствие разрешения от властей, давление и предупреждения со стороны милиции, задержания некоторых активистов и дискредитацию таких акций со стороны государственных СМИ, ряд представителей оппозиции призывают на протест на Октябрьской площади в пятницу 20 декабря, в 18.00.
Стрим телеканала
Оппозиция намерена устроить на Октябрьской площади митинг, шествие по Немиге и Зыбицкой, а также выстроить цепь неравнодушных людей вдоль проспекта Независимости. Организаторы говорят, что имеют и специальный план, который реализуют в случае препятствий со стороны властей. Его, однако, не рассекречивают, чтобы мирный протест состоялся.
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Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. Она приурочена к сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира...
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