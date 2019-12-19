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В Минске проходит протест против интеграции с Россией. Онлайн

20.12.2019 18:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. Она приурочена к сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

В Минске проходит протест против интеграции с Россией. Онлайн
Несмотря на отсутствие разрешения от властей, давление и предупреждения со стороны милиции, задержания некоторых активистов и дискредитацию таких акций со стороны государственных СМИ, ряд представителей оппозиции призывают на протест на Октябрьской площади в пятницу 20 декабря, в 18.00.

"Радио Свобода" ведет стрим:

 

Стрим телеканала "Белсат"


Оппозиция намерена устроить на Октябрьской площади митинг, шествие по Немиге и Зыбицкой, а также выстроить цепь неравнодушных людей вдоль проспекта Независимости. Организаторы говорят, что имеют и специальный план, который реализуют в случае препятствий со стороны властей. Его, однако, не рассекречивают, чтобы мирный протест состоялся.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит акция в поддержку независимости Беларуси. Она приурочена к сегодняшней встречи Александра Лукашенко и Владимира...
 
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