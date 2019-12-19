В Минске проходит протест против интеграции с Россией. Онлайн

Несмотря на отсутствие разрешения от властей, давление и предупреждения со стороны милиции, задержания некоторых активистов и дискредитацию таких акций со стороны государственных СМИ, ряд представителей оппозиции призывают на протест на Октябрьской площади в пятницу 20 декабря, в 18.00.













"Белсат" : Стрим телеканала









Оппозиция намерена устроить на Октябрьской площади митинг, шествие по Немиге и Зыбицкой, а также выстроить цепь неравнодушных людей вдоль проспекта Независимости. Организаторы говорят, что имеют и специальный план, который реализуют в случае препятствий со стороны властей. Его, однако, не рассекречивают, чтобы мирный протест состоялся.