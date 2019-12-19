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«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной выпуск слушателей по переподготовке кадров в Академии управления при Президенте состоялся 20 декабря.
Торжественное событие объединило выпускников двух новых специальностей. Их слушатели – это руководители, уже достигшие серьезных карьерных высот. Среди выпускников и сотрудники телеканала СТВ.
Юлия Крыницкая, продюсер дирекции спецпроектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Более сотни дипломированных управленцев, уже сегодня применят на практике обновлённый подход к руководству кадрами страны. И это новый тренд в высшем образовании.
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«Позволит им отойти от рутины». В Академии управления состоялся выпуск слушателей по переподготовке кадров
Новости Беларуси. Очередной выпуск слушателей по переподготовке кадров в Академии управления при Президенте состоялся 20 декабря. Торжественное событие...
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