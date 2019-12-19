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Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)

20.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)

Первых гостей приняла резиденция Снегурочки в усадьбе Путткамеров.

Опробовать новое место отдыха в рамках акции «Наши дети» пригласили детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Знаменитая усадьба Путткамеров принарядилась, ее стены засверкали разноцветными огоньками. Появились сувенирная новогодняя и кондитерская, с домашней выпечкой лавочки. А старинный парк превратился в настоящую тропу сказок. Приветствуя ребят, заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович пожелал с таким же хорошим настроением, с которым они приехали в гости к Снегурочке, встретить рождественские и новогодние праздники.


Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)

Путь мальчишек и девчонок к заветной цели — встрече с внучкой Дедушки Мороза — был полон чудес. На тропу сказок они ступили в сопровождении Лешего. В Лукоморье они быстро разгадали загадки Кота Баюна. Не побоялись Кикиморы и ее коварных заданий, а самые смелые даже исследовали ее жилье. И уже избушка Бабы Яги не навевала на ребят ужас. А вот ленивому и неповоротливому Емеле и его доброй матушке пришлось помочь — натаскать дров, чтобы лежебоке не было холодно спать на печи. После чего довольных и разрумянившихся детей встретили птички Синичка и Снегирь. Пройдя волшебную поляну 12 месяцев и загадав там заветные желания, вместе они вошли в сияющую разноцветными огнями усадьбу Снегурочки. Сначала они попали в ледяное царство Снежной Королевы и противостояли ее коварству. Затем Дед Мороз с внучкой дружно стали в хоровод с ребятами и угостили их сладостями, которые подготовили индивидуальный предприниматель Елена Баряцкас и ЧТУП «ВИТАгро».


Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)

Работники культуры надеются, что усадьба Снегурочки станет любим и популярным местом отдыха у детей и их родителей. Напомним, она будет работать по предварительным заявкам (тел.: 2-14-64, 2-04-92, 8-029-337-77-96, 8-029-316-00-32). Детям вход обойдется в пять рублей, а взрослым — восемь.


Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)
Новогодний квест, или Невероятные приключения в Больтиниках (Фото)

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
Ссылка на источник 53
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Первых гостей приняла резиденция Снегурочки в усадьбе Путткамеров. Опробовать новое место отдыха в рамках акции «Наши дети» пригласили детей из семей,...
 
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