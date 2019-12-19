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«А что еще на пенсии делать?» Пенсионер из любопытства стал кататься на моноколесе

20.12.2019 21:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Алексеевич охотно показывает моноколесо. Говорит, на нем удобно не только ездить по городу, но и возить «добычу» из магазинов: «На педали ставим сумки, достали ручку и покатили». Своеобразная альтернатива сумкам-тележкам — хотя модный транспорт минчанин купил себе совсем не для этого.


«Когда-нибудь я его разберу и посмотрю, что внутри»

Александру Алексеевичу — 64 года. О себе говорит: «обычный пенсионер», хотя явно немного лукавит. Полгода назад мужчина решил осуществить мечту юности и купил себе мотоцикл. Права категории А он получил 44 года назад, но о мотоцикле только мечтал. А тут подумал: пора. Поменял права и решил походить в мотошколу, чтобы освежить навыки. Теперь ездит по городу и кайфует:

— Оказывается, на мотоцикле даже круче, чем на автомобиле. На машине все думаешь, что кто-то зацепить может, а тут едешь — и все шарахаются. Я и сам, когда на автомобиле, всегда мотоциклистов сторонюсь. Знаете, почему мотоциклистов вампирами называют?


— Почему?

— Нас не видно в зеркала заднего вида, — смеется пенсионер.

Зато на моноколесе Александр Алексеевич более чем заметен. Минчанин признается: покупать этот гаджет он не планировал, просто хотел посмотреть — из технического любопытства.

— Мотоцикл у меня довольно-таки высокий. Подумал, что было бы неплохо ноги с него вообще не спускать. Видел в юности американские мультики, в которых ездили герои на одном колесе. Прикинул, что и мотоцикл может так держать равновесие, но для этого нужно в него поставить гироскоп. Сделать самому? Как минимум у меня нет гаража. А тут в городе гироскутеры, моноколеса — решил изучить, как они работают.

Углубиться в тонкости дела Александру Алексеевичу помог его технический бэкграунд: 20 лет мужчина проработал инженером-конструктором по нестандартному оборудованию на Минском тракторном заводе. Ушел с предприятия, когда «оптимизировали» отделы: он дважды попал под сокращения.


В интернете много чего пишут о моноколесах, но ничего вразумительного о принципах работы устройства Александр Алексеевич не нашел. И стал искать магазины, чтобы посмотреть на моноколесо вживую. Отыскал только один, где можно было пощупать и повертеть перед покупкой.

— Все козыряют словом гироскоп, но на деле внутри датчики, — поясняет минчанин. — Может, они и имеют какое-то отношение к гироскопу. Пока не знаю.

— Нет желания разобрать?

— Я как-то на балконе заменил поршневую от «москвича». Конечно, я доберусь и до разборки моноколеса.

«А что еще на пенсии делать?»

В магазине Александру Алексеевичу предложили не только посмотреть устройство, но и протестировать, пройдя обучение. Тренер по езде на моноколесах Игорь Сущенко рассказывает, что в своей возрастной категории Александр Алексеевич стал рекордсменом. За полтора часа он освоил навык езды, научился самостоятельно становиться на моноколесо и слезать с него, не навредив себе и устройству.

Сложнее всего мужчине было научиться набирать скорость. Было и пару синяков, потому что колесо непривычно «ходило» под ногами.


Через день Александр Алексеевич вернулся и купил гаджет за 1500 рублей.

— Подумал, на нем будет удобно ездить в магазин или на стоянку к машине. Плюс он как чемоданчик — отлично войдет в багажник Daewoo Matiz. Сумки на колесиках и то больше, — поясняет минчанин.

Сейчас пенсионер активно изучает возможности своего нового транспорта — благо погода позволяет. В снег он ездить не рискует: «Пока я не сильно хорош, так что в выходные, когда выпал снег, к стоянке подъезжал на общественном транспорте». Самое большое расстояние, которое преодолевал минчанин, — 3 километра от дома до метро, максимальная скорость — 29 км/ч. Кстати, чтобы следить за моноколесом через приложение, мужчина обновил себе и смартфон.


Пару раз моноколесом интересовались на улице. Особенно удивило пенсионера, что спросили о транспорте молодые парни, а ровесники Александру Алексеевичу ничего о его новом увлечении не говорили. Кто-то, думает он, может, и завидует.

— Но что еще на пенсии делать? Не грустить же. Через два года очередной конец света обещают, — смеется минчанин. — Почему бы не исполнить свои мечты? Когда-то на колесе я видел только героя из американской сказки, теперь эта сказка стала для меня реальностью.

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Александру Алексеевичу - 64 года. Сам о себе говорит: «обычный пенсионер», хотя явно немного лукавит. За полгода он начал кататься на мотоцикле и моноколесе.
 
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