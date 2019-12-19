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Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аромат новогодних праздников все ближе. Первые елочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По ценам от производителей приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам – на улицах Притыцкого и Багратиона. Можно найти елки, сосны, зеленые и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают дважды в день.
Во-первых, пахнет. Новый год испокон веков был только с живой елочкой. Мы ставим их в ведро с песком, заливаем водой. И она прорастает на 10-15 сантиметров.
Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса Минского лесхоза:
Массово елочные базары в Минске начнут открываться 22 декабря. Всего их в столице будет 85. Выбрать новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря.
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Новости Беларуси. Аромат новогодних праздников все ближе. Первые елочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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