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Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

20.12.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аромат новогодних праздников все ближе. Первые елочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

По ценам от производителей приобрести новогоднее дерево можно по двум адресам – на улицах Притыцкого и Багратиона. Можно найти елки, сосны, зеленые и голубые, срубленные и даже в кадках. Новые партии пушистых красавиц поступают дважды в день.

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Во-первых, пахнет. Новый год испокон веков был только с живой елочкой. Мы ставим их в ведро с песком, заливаем водой. И она прорастает на 10-15 сантиметров.

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Наталья Мисюк, инженер по охране и защите леса Минского лесхоза:
Средние цены от 12 рублей, а ели в кадках начиная от 21 рубля и выше. Также у нас существует акция «Сохрани символ праздника», когда елки по весне высаживаются. Либо можно у себя посадить, либо поучаствовать в ежегодной акции «Неделя леса», тем самым мы далее сохраняем рост деревьев.

Цены начинаются от 12 рублей. В Минске развернулись первые ёлочные базары

Массово елочные базары в Минске начнут открываться 22 декабря. Всего их в столице будет 85. Выбрать новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря.

Люди в материале: Наталья Мисюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Аромат новогодних праздников все ближе. Первые елочные базары 20 декабря развернулись в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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