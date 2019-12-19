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22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

20.12.2019 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт с середины ноября. Мера необходимая – на поверхность доставали проходческий щит.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

Как раз в этом месте строили тоннели третьей ветки метро. 22 декабря утром движение восстановят. Одновременно с этим на Жуковского вернется общественный транспорт.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

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Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участок от...
 
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