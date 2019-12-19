ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

20.12.2019 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Премьерой новогоднего мюзикла во Дворце Республики 20 декабря открылась главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Театрализованное представление «Волшебная профессия» приоткроет для маленьких зрителей тайну, каким было детство Деда Мороза, как учился и рос главный новогодний волшебник.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Эффектное представление готовили полгода. Получилось высокотехнологичное шоу с оригинальным сценарием. В постановке задействованы почти 100 участников. Своя роль и у огромного светодиодного экрана. Впервые картинка и звук на нем синхронизированы с действием на сцене.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Увидят зрители парад дедов морозов из разных стран. Все фишки создатели мюзикла не раскрывают. Лучше все увидеть своими глазами, окунувшись в новогоднюю атмосферу.  

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Мы приехали из Барановичей в Минск. Нам тут очень интересно. Елка переливается очень красиво, мы фоткались долго с друзьями. Танцевали под какие-то песни. Сейчас будет интересное представление, наверное, про Деда Мороза и Снегурочку.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Ходим постоянно, как только родились дети. Не пропускали ни один год и ни одно представление. Нам очень нравится, очень атмосферно. И, по нашему мнению, это лучшее представление в городе.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Праздничная атмосфера. Очень приятно, хорошо, здорово, светло. Детям нравится, даже в карнавальных костюмах решили прийти.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Очень здорово.

Новогоднее настроение, кстати, встречает уже в фойе – здесь обновили красочные фотозоны.

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Спектакль будет идти до 6 января. Заявки на его посещение уже поступили даже из Прибалтики. Ожидается, что мюзикл посмотрят около 100 тысяч детей.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Традиционно здесь ждут в гостях и участников акции «Наши дети».  

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Премьерой новогоднего мюзикла во Дворце Республики 20 декабря открылась главная елка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика