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В Пинске прошел пикет против интеграции с РФ
Источник материала: Партизан
Пинчане вышли к скульптуре «Полешук» в историческом центре города.
Протест против «углубленной интеграции» Беларуси и России прошел в Пинске 20 декабря.
11 человек вышли к скульптуре «Полешук» в историческом центре, передает
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Пинчане вышли к скульптуре «Полешук» в историческом центре города.
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