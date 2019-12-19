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«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20 декабря «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Виктор Киронда, вице-мэр Кишинева (Молдова):
Руководство Кишинева будет в столице и 21 декабря, так что гости успеют насладиться новогодней атмосферой Минска.
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Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20...
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