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«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

20.12.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20 декабря «Белкоммунмаш» и Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

Виктор Киронда, вице-мэр Кишинева (Молдова):
Несколько лет назад мы начинали закупать троллейбусы. Очень хорошая техника, очень хорошо она работает в наших условиях. Мы намерены развивать партнерство и для автобусного парка, и для спецтехники для города.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

Руководство Кишинева будет в столице и 21 декабря, так что гости успеют насладиться новогодней атмосферой Минска.

«Мы намерены развивать партнёрство». Делегация из Молдовы посетила «Белкоммунмаш» и МАЗ

Люди в материале: Виктор Киронда
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гостей интересует приобретение техники столичных предприятий: как транспортной, так и коммунальной. Партнеры из Молдовы посетили 20...
 
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