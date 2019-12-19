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Отпускные хлопоты или ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...» в Бресте

20.12.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря 2019 года в Брестской областной технической библиотеке открылась ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...».

Отпускные хлопоты или ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...» в Бресте

Когда видишь сразу в одном месте столько чемоданов, то сразу в голову приходят мысли об отпуске. Зимнем… Летнем… Просто длинных каникулах с переменой места дислокации…

Отпускные хлопоты или ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...» в Бресте

А на выставке – эволюция предмета для хранения багажа в путешествии. От сундука до современного чемодана и его модификаций. В этой линейке – полотняные, со специальной пропиткой, рюкзаки военнослужащих Первой мировой, докторские чемоданчики с наборами медицинских инструментов и тревожный чемоданчик советского офицера в полотняном чехле с американскими пуговицами, полученными по ленд-лизу. Горка жестких разнокалиберных советских чемоданов, похожих на разобранную игрушку-матрешку и пустая – к сожалению - шляпная коробка. Портфели-дипломаты – для школьных принадлежностей или ценных документов – с номерными замками. В кино такие часто использовали для передачи миллиона долларов! А здесь к нему можно прикоснуться руками.

Отпускные хлопоты или ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...» в Бресте

Велосипед, конечно, техническое средство передвижения по городу. А что ему делать посреди читального зала, рядом с книгами и журналами технической тематики? На багажнике – два косметических кофра, превращенных в убойные велосипедные сумки, которые проехали со своей хозяйкой Ириной Гибашовой около 5000 км по дорогам Европы.

В создании экспозиции приняли участие МБФ "Фортификация Бреста"(Александр Жарков), школьный музей «Брест театральный» (Анна Ковалева), краевед Сергей Гринь, давний друг и читатель Виктор Кораблев, ЦГБ им. А. С. Пушкина (Светлана Городецкая), народный мастер Галина Масюк и другие.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 декабря 2019 года в Брестской областной технической библиотеке открылась ретро-выставка «Чемодан, саквояж, корзинка, картона...». Когда видишь сразу в одном...
 
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