Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?

Источник материала: СТВ

Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и спортсменов обращается намного больше внимания.

Мы собрали несколько примеров детей и родителей, чтобы можно было увидеть сходство. Иногда она более чем заметное.

Владимир и Артемий Пресняковы, 4 года



Фото: instagram.com/presnyakovvladimir



Фото: instagram.com/presnyakovvladimir

Сергей и Никита Лазаревы, 5 лет

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Фото: instagram.com/lazarevsergey



Фото: instagram.com/lazarevsergey

Максим и Гарри Галкины, около 5-6 лет



Фото: instagram.com/maxgalkinru



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Евгений и Александр Плющенко, 6 лет



Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Филипп и Мартин-Кристин Киркоровы, 7 лет

Малинин, Табаков и Шнуров. Как выглядят сыновья знаменитостей?



Фото: instagram.com/fkirkorov



Фото: instagram.com/fkirkorov

Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова, 7 лет



Фото: instagram.com/orbakaite_k



Фото: instagram.com/claudiazemtsova

Вера Брежнева и Сара Киперман, 10 лет

Ситник, Шульгина и Меладзе. Какими стали дочки знаменитостей



Фото: instagram.com/ververa



Фото: instagram.com/sarahvv12s

Алсу и Микелла Абрамовы, 11 лет



Фото: instagram.com/alsou_a



Фото: instagram.com/mikellaabramova

Валерия Перфилова и Анна Шульгина, 26 лет



Фото: vk.com/valeriya.official



Фото: instagram.com/shena_music

Кстати, несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий мам и дочек, которые удивительно похожи.