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Дети и родители в одном возрасте. Узнаете юных Киркорова, Орбакайте, Лазарева?
Источник материала: СТВ
Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и спортсменов обращается намного больше внимания.
Мы собрали несколько примеров детей и родителей, чтобы можно было увидеть сходство. Иногда она более чем заметное.
Владимир и Артемий Пресняковы, 4 года
Сергей и Никита Лазаревы, 5 лет
Максим и Гарри Галкины, около 5-6 лет
Евгений и Александр Плющенко, 6 лет
Филипп и Мартин-Кристин Киркоровы, 7 лет
Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова, 7 лет
Вера Брежнева и Сара Киперман, 10 лет
Алсу и Микелла Абрамовы, 11 лет
Валерия Перфилова и Анна Шульгина, 26 лет
Кстати, несколько месяцев назад мы собрали коллекцию фотографий мам и дочек, которые удивительно похожи.
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Насколько похожи дети знаменитостей на своих родителей? Ровно настолько же, насколько и в любой обычной семье. Однако на дочерей и сыновей популярных артистов и...
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