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У сталіцы 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік
Источник материала: Euroradio
На месцы здарэння / Скрыншот з відэа МУС
У Мінску 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік. У яго чэрапна-мазгавая траўмы лёгкай ступені. Як
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На месцы здарэння / Скрыншот з відэа МУС У Мінску 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік. У яго чэрапна-мазгавая траўмы лёгкай ступені. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба...
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