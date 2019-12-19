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У сталіцы 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік

20.12.2019 21:47 — Разное | Euroradio  
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Источник материала: Euroradio

У сталіцы 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік
На месцы здарэння / Скрыншот з відэа МУС

У Мінску 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік. У яго чэрапна-мазгавая траўмы лёгкай ступені. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба МУС, здарэнне адбылося ў пятніцу каля 18:30 на вуліцы Гамарніка. Школьнік раптоўна вырашыў перабегчы вуліцу па-за пешаходным пераходам і трапіў пад "Таёту", якая рухалася па праезнай частцы. На відэа відаць, што хлопчык сам падняўся на ногі. Яго завезлі ў бальніцу і шпіталізавалі.

 
 
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На месцы здарэння / Скрыншот з відэа МУС У Мінску 9-гадовы хлопчык трапіў пад легкавік. У яго чэрапна-мазгавая траўмы лёгкай ступені. Як інфармуе ў Telegram прэс-служба...
 
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