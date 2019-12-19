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Акция «Наши дети» проводится в Московском районе города Бреста

20.12.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря 2019 г. в 10.00 и 14.00 в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2019 № 652 «О проведении новогодней благотворительной акции «Наши дети» учащиеся Московского района г.Бреста приняли участие в районном благотворительном новогоднем празднике для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Филиале «Брестский областной Дворец культуры» учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов». На праздник получили приглашение дети-инвалиды и дети, оставшихся без опеки родителей, в том числе из пяти детских домов семейного типа.

Акция «Наши дети» проводится в Московском районе города Бреста

На празднике присутствовали почетные гости: глава администрации Московского района г.Бреста Вячеслав Васильевич Дашкевич, начальник управления по образованию администрации Московского района г. Бреста Виталий Константинович Щерба, главный специалист Московской районной г. Бреста организации «Белая Русь» Татьяна Сергеена Клюка, которые поздравили юных брестчан с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья, счастья и праздничного настроения!

Акция «Наши дети» проводится в Московском районе города Бреста

Сладкие подарки, новогоднюю сказку «Новогодние приключения смеХшариков» и хорошее настроение получили более тысячи ребят, живущих в Московском районе г. Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 декабря 2019 г. в 10.00 и 14.00 в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.09.2019 № 652 «О проведении новогодней благотворительной акции...
 
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