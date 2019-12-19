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Голубые и зелёные ели, срубленные и в кадках, и по разным ценам
20.12.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На Новогодней ярмарке по улице Гоголя началась массовая продажа живых ёлок. На торговой стометровке как минимум четыре торговые точки предлагают свой товар.
У индивидуальных предпринимателей цена на зелёных красавиц в зависимости от размера колеблется от 20 до 60 рублей. Небольшая голубая ёлочка в кадке с землёй стоит 35 рублей, при этом предлагают бесплатную доставку.
Традиционно самые дешёвые деревца у Брестского лесхоза, торгующего собственной продукцией на перекрёстке улиц Гоголя и Куйбышева.
Ёлки размером до 1 метра – 8 рублей, от 1 до 2 метров – 10 рублей, 2- 3 метра – 12 рублей, а самые большие ростом в 3-4 метра обойдутся в 24 руб.
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На Новогодней ярмарке по улице Гоголя началась массовая продажа живых ёлок. На торговой стометровке как минимум четыре торговые точки предлагают свой товар. У...
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