Голубые и зелёные ели, срубленные и в кадках, и по разным ценам

Источник материала: Виртуальный Брест

На Новогодней ярмарке по улице Гоголя началась массовая продажа живых ёлок. На торговой стометровке как минимум четыре торговые точки предлагают свой товар.





У индивидуальных предпринимателей цена на зелёных красавиц в зависимости от размера колеблется от 20 до 60 рублей. Небольшая голубая ёлочка в кадке с землёй стоит 35 рублей, при этом предлагают бесплатную доставку.





Традиционно самые дешёвые деревца у Брестского лесхоза, торгующего собственной продукцией на перекрёстке улиц Гоголя и Куйбышева.





Ёлки размером до 1 метра – 8 рублей, от 1 до 2 метров – 10 рублей, 2- 3 метра – 12 рублей, а самые большие ростом в 3-4 метра обойдутся в 24 руб.