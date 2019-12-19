В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря на территории Брестской крепости, в "Музее войны – территория мира", состоялся торжественный выпуск специалистов пограничного контроля. После досконального изучения документов на право пересечения границы, технических средств погранконтроля и порядка организации службы в пунктах пропуска более 30 военнослужащих получили офицерские погоны.





Лучше знания и навыки в ходе итоговой аттестации показали слушатели Андрей Климович из Гомельской погрангруппы, Татьяна Розова из отряда погранконтроля «Минск», Виталий Блаженко и Ольга Жук из Брестской пограничной группы.





Перед началом торжественного мероприятия военнослужащие почтили Минутой молчания память о героях-пограничниках, павших в первые дни Великой Отечественной войны, и возложили цветы к скульптуре «Защитник крепости», расположенной в музее.





Молодых офицеров напутствовали первый заместитель начальника Институт пограничной службы полковник Олег Машаров, ветеран органов пограничной службы полковник в отставке Сергей Камзалов, заместитель директора Мемориального комплекса «Брестская крепость – Герой» Лариса Бибик.





По окончанию мероприятия в Свято – Николаевском гарнизонном Соборе был совершен благодарственный молебен.

Уже завтра выпускники станут в строй отделений пограничного контроля Беларуси и приступят к исполнению служебных обязанностей.