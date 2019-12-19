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В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

20.12.2019 21:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 декабря на территории Брестской крепости, в "Музее войны – территория мира", состоялся торжественный выпуск специалистов пограничного контроля. После досконального изучения документов на право пересечения границы, технических средств погранконтроля и порядка организации службы в пунктах пропуска более 30 военнослужащих получили офицерские погоны.

В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

Лучше знания и навыки в ходе итоговой аттестации показали слушатели Андрей Климович из Гомельской погрангруппы, Татьяна Розова из отряда погранконтроля «Минск», Виталий Блаженко и Ольга Жук из Брестской пограничной группы.

В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

Перед началом торжественного мероприятия военнослужащие почтили Минутой молчания память о героях-пограничниках, павших в первые дни Великой Отечественной войны, и возложили цветы к скульптуре «Защитник крепости», расположенной в музее.

В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

Молодых офицеров напутствовали первый заместитель начальника Институт пограничной службы полковник Олег Машаров, ветеран органов пограничной службы полковник в отставке Сергей Камзалов, заместитель директора Мемориального комплекса «Брестская крепость – Герой» Лариса Бибик.

В центре специалистов пограничного контроля состоялся выпуск офицеров

По окончанию мероприятия в Свято – Николаевском гарнизонном Соборе был совершен благодарственный молебен.

Уже завтра выпускники станут в строй отделений пограничного контроля Беларуси и приступят к исполнению служебных обязанностей.

 
Теги: Минск
 
 
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