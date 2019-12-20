|
37-летняя супермодель Наталья Водянова раскрыла секрет молодости
Источник материала: Tut.by
Супермодель Наталья Водянова в 37 лет выглядит гораздо младше своего возраста. Модель рассказала своим подписчикам в инстаграме, какие процедуры держат в тонусе ее кожу.
Супермодель Наталья Водянова, которой в феврале исполнится 38 лет и у которой пятеро детей, рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть. Секретом знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Водянова призналась, что всем процедурам лица она предпочитает массаж. Причем часто делает его себе сама.
Так, в видео в сториз Наталья рассказала, что практикует древнекитайскую технику гуаша, которая является весьма эффективной и хорошо помогает держать кожу в тонусе.
Для такого массажа понадобятся только специальный скребок, массажное масло, время и желание выглядеть хорошо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых красивых женщин современности рассказала, как ей удается сохранять молодость
|
Свежие газеты
Архив (Разное)