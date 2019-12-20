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37-летняя супермодель Наталья Водянова раскрыла секрет молодости

21.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супермодель Наталья Водянова в 37 лет выглядит гораздо младше своего возраста. Модель рассказала своим подписчикам в инстаграме, какие процедуры держат в тонусе ее кожу.

Супермодель Наталья Водянова, которой в феврале исполнится 38 лет и у которой пятеро детей, рассказала о том, как ей удается так молодо выглядеть. Секретом знаменитость поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

Водянова призналась, что всем процедурам лица она предпочитает массаж. Причем часто делает его себе сама.

Так, в видео в сториз Наталья рассказала, что практикует древнекитайскую технику гуаша, которая является весьма эффективной и хорошо помогает держать кожу в тонусе.

Для такого массажа понадобятся только специальный скребок, массажное масло, время и желание выглядеть хорошо.

 
 
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