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Звание «Ученый года НАН Беларуси – 2019» присвоено скандальному историку Александру Ковалене

21.12.2019 08:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президиум НАН Беларуси утвердил результаты конкурса «Ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2019».

Было принято решение присвоить звание «Ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2019» академику-секретарю Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, члену-корреспонденту НАН Беларуси, доктору исторических наук Александру Ковалене. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе НАН Беларуси. 


фото Тамары Хамицевич

Александр Коваленя – известный в нашей стране и за рубежом ученый в области исторической науки. Основные направления его научной деятельности – исследование истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, партизанского движения и подпольной борьбы на оккупированной территории Беларуси (1941–1944 гг.), молодежного движения ХХ века.
 
Теги: Минск
 
 
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Президиум НАН Беларуси утвердил результаты конкурса «Ученый года Национальной академии наук Беларуси – 2019».
 
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