Девушка сломала стереотипы, сделав парню предложение. Она обустроила все так, что он не смог отказаться

Источник материала: Tut.by

Жительница Китая устроила своему парню сюрприз, порвав все гендерные шаблоны. Девушка сделала возлюбленному предложение руки и сердца, а еще подарила ему несколько дорогих подарков. Юноша удивился такому повороту событий, но ответил согласием. Ведь с такой любящей невестой и море по колено.





Девушка из Китая по имени Сяоцзин сделала своему парню Сяоке необычный сюрприз, который теперь активно обсуждают на просторах интернета, пишет Asia One . 24-летняя девушка устала ждать, когда молодой человек позовет ее замуж, поэтому взяла ситуацию в свои руки. Она разработала целый план действий, который сработал на "отлично", и сделала юноше предложение руки и сердца в самый неожиданный момент.

Когда парочка пришла на культурную выставку, Сяоцзин перешла к действиям. Она ловко отвлекла парня и попросила его, чтобы он купил сувениры в выставочном зале, а сама отправилась в специально подготовленную комнату. Там невеста быстро переоделась в свадебное платье, а затем попросила работников музея позвать Сяоке.

Парень, конечно же, отозвался на эту просьбу, но даже не подозревал, что ждет его в тайной каморке. Войдя в украшенное воздушными шарами помещение, юноша удивился и не сразу понял, что вообще происходит. Однако когда девушка вышла к любимому в платье и с букетом цветов, его картина сложилась воедино.

Китаянка предложила юноше жениться на ней, а потом подарила ему ключи от новой BMW и документы на квартиру. Естественно, после такого сюрприза Сяоке ответил ей согласием. Сама виновница объяснила журналистам мотивы своего поступка, и они очень светлые.





— Обычно он заботится обо мне и жертвует собой. Я всегда хотела сделать что-нибудь для него, — сказала она.

Невеста призналась, что рассказала о своей идее родителям, а те ее поддержали и выделили средства на покупку машины и квартиры. Но она утверждает, что материальные блага для нее не так важны.

— То, что я хочу, — больше, чем материальные блага: это любовь. Я не думаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Я хочу, чтобы он просто был преданным и заботливым в браке, — призналась девушка.