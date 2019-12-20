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Девушка сломала стереотипы, сделав парню предложение. Она обустроила все так, что он не смог отказаться
Источник материала: Tut.by
Жительница Китая устроила своему парню сюрприз, порвав все гендерные шаблоны. Девушка сделала возлюбленному предложение руки и сердца, а еще подарила ему несколько дорогих подарков. Юноша удивился такому повороту событий, но ответил согласием. Ведь с такой любящей невестой и море по колено.
Девушка из Китая по имени Сяоцзин сделала своему парню Сяоке необычный сюрприз, который теперь активно обсуждают на просторах интернета, пишет
Когда парочка пришла на культурную выставку, Сяоцзин перешла к действиям. Она ловко отвлекла парня и попросила его, чтобы он купил сувениры в выставочном зале, а сама отправилась в специально подготовленную комнату. Там невеста быстро переоделась в свадебное платье, а затем попросила работников музея позвать Сяоке.
Парень, конечно же, отозвался на эту просьбу, но даже не подозревал, что ждет его в тайной каморке. Войдя в украшенное воздушными шарами помещение, юноша удивился и не сразу понял, что вообще происходит. Однако когда девушка вышла к любимому в платье и с букетом цветов, его картина сложилась воедино.
Китаянка предложила юноше жениться на ней, а потом подарила ему ключи от новой BMW и документы на квартиру. Естественно, после такого сюрприза Сяоке ответил ей согласием. Сама виновница объяснила журналистам мотивы своего поступка, и они очень светлые.
— Обычно он заботится обо мне и жертвует собой. Я всегда хотела сделать что-нибудь для него, — сказала она.
Невеста призналась, что рассказала о своей идее родителям, а те ее поддержали и выделили средства на покупку машины и квартиры. Но она утверждает, что материальные блага для нее не так важны.
— То, что я хочу, — больше, чем материальные блага: это любовь. Я не думаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Я хочу, чтобы он просто был преданным и заботливым в браке, — призналась девушка.
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Девушка сломала стереотипы, сделав парню предложение. Она обустроила все так, что он не смог отказаться
Жительница Китая устроила своему парню сюрприз, порвав все гендерные шаблоны
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