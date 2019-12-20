ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девушка сломала стереотипы, сделав парню предложение. Она обустроила все так, что он не смог отказаться

21.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница Китая устроила своему парню сюрприз, порвав все гендерные шаблоны. Девушка сделала возлюбленному предложение руки и сердца, а еще подарила ему несколько дорогих подарков. Юноша удивился такому повороту событий, но ответил согласием. Ведь с такой любящей невестой и море по колено.


Девушка из Китая по имени Сяоцзин сделала своему парню Сяоке необычный сюрприз, который теперь активно обсуждают на просторах интернета, пишет Asia One. 24-летняя девушка устала ждать, когда молодой человек позовет ее замуж, поэтому взяла ситуацию в свои руки. Она разработала целый план действий, который сработал на "отлично", и сделала юноше предложение руки и сердца в самый неожиданный момент.

Когда парочка пришла на культурную выставку, Сяоцзин перешла к действиям. Она ловко отвлекла парня и попросила его, чтобы он купил сувениры в выставочном зале, а сама отправилась в специально подготовленную комнату. Там невеста быстро переоделась в свадебное платье, а затем попросила работников музея позвать Сяоке.

Парень, конечно же, отозвался на эту просьбу, но даже не подозревал, что ждет его в тайной каморке. Войдя в украшенное воздушными шарами помещение, юноша удивился и не сразу понял, что вообще происходит. Однако когда девушка вышла к любимому в платье и с букетом цветов, его картина сложилась воедино.

Китаянка предложила юноше жениться на ней, а потом подарила ему ключи от новой BMW и документы на квартиру. Естественно, после такого сюрприза Сяоке ответил ей согласием. Сама виновница объяснила журналистам мотивы своего поступка, и они очень светлые.


— Обычно он заботится обо мне и жертвует собой. Я всегда хотела сделать что-нибудь для него, — сказала она.

Невеста призналась, что рассказала о своей идее родителям, а те ее поддержали и выделили средства на покупку машины и квартиры. Но она утверждает, что материальные блага для нее не так важны.

— То, что я хочу, — больше, чем материальные блага: это любовь. Я не думаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Я хочу, чтобы он просто был преданным и заботливым в браке, — призналась девушка.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Китая устроила своему парню сюрприз, порвав все гендерные шаблоны
 
Новости дня
Новости разные
 
Десять игр 2019 года, которые нам запомнились
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика