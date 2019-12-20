А что, так было можно? Удивляемся мастерству сантехников и проектировщиков на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Новая порция «шедевров» от строителей, дорожников и проектировщиков, которые попали в кадр наших читателей. В этот раз в рубрике « Доска позора » будет много поучительных историй, как не стоит делать, чтобы люди не показывали на вас пальцем.

Витебск, улица Правды, 41, корпус 5. Любопытный вариант модернизации системы отопления в подъезде. Сварщик, видимо, творческая личность. Автор сообщения иронизирует: «Он художник, он так видит». Мы же видим в этом драму: нормального радиатора не нашлось, поэтому пришлось «колхозить» с полотенцесушителем.









Диагональный монтаж отопительного оборудования. А что, так разве можно было?



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Есенина, между домами № 107 и 111 вытоптана тропа к остановке. Судя по тротуарной плитке, которая обрывается на полпути, у проектировщиков было желание довести ее до остановки. Но по каким-то причинам строительство остановилось (причем давно). Люди пишут, что ходить по этой тропе, мягко говоря, неудобно.





Стадион «Торпедо» в Могилеве. Здесь строители снова отличились: залили из бетона новые ступеньки… с препятствием. Тянет на звание «шедевр года»?









Минск, улица Воронянского, 52. Вот таким чудесным зеленым островком посреди болота выглядит детская площадка. Вот только как на этот остров попасть?





Минск, проспект Независимости, 103. Как мы ни рассматривали это фото, но так и не смогли понять задумки проектировщиков.



Фото предоставлено читателем

Мозырь, улица Мира, напротив городской больницы. Подъем к пешеходному переходу через дорогу. Люди пишут, что перила здесь исправно красят каждый год, а сделать ступеньки не могут. При подъеме спотыкаешься о высоченную последнюю «ступеньку» и падаешь прямо на проезжую часть. А о безбарьерной среде и говорить не приходится.



Фото предоставлено читателем

В переулке Уральском в Минске зима уже наступила. Солью, по крайней мере, уже везде посыпали. Густо.









Состояние подходов к контейнерной площадке домов № 18, 20, 22 по улице Калинина в Минске. Люди пишут, что о приведении территории в «проходимое» для жителей состояние просили администрацию Первомайского района неоднократно: «отписками можно замостить дорогу, а результат тот же».













Картину «грязью» дополняет «живописный уголок» стройплощадки СУ-117, расположенной напротив дома № 20.





Боровляны, улица 40 лет Победы, 10. На фото четвертый подъезд. Чтобы войти в него, надо сначала разуться. На все обращения в местный ЖКХ — один ответ: «В следующем году при наличии финансирования проблема подтопления подъезда будет решаться». Но финансирования нет, электрощитовая залита водой, надо ждать, когда кого-то шибанет электротоком. Вся вода уходит под квартиру на первом этаже, в которой проживают порядочные плательщики коммунальных услуг.













Новая дорожка в переулке Вокзальном в Марьиной Горке уперлась в забор. Пройти можно только по неосвещенной проезжей части (и за это от ГАИ штраф схлопотать).



Фото предоставлено читателем

Борисов, проспект Революции. Жители подъезда пишут, что рады замене окон, но их смущает, как это сделали монтажники. И в самом деле: как открыть такие окна?









В Мозыре есть такая деревянная лестница. Недавно ее отремонтировали. Правда, ремонт получился довольно странным.











Плещеницы, улица Красноармейская. Возле дома № 37 вторую неделю из водопроводного колодца течет вода. Нам пишут: «Неоднократные звонки на 115 и общение с местными функционерами (в том числе и с депутатом) ни к чему не привели. Вот наше отношение к питьевой воде, да и к людям».









Подземный переход на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского. На фото — трещины в потолке. Люди интересуются, стоит ли уже их опасаться.



Фото предоставлено читателем

Как просверлить ровно стену? Учитесь у нашего мастера:

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.