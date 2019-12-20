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Строительство Северного потока-2 приостановлено

21.12.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу.


Фото: nord-stream2.com

Трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas уже приостанавил строительство газопровода.
Санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток вступают в силу немедленно. Об этом говорится в сообщении Минфина США в субботу, 21 декабря.

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу. Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства Северного потока-2 или Турецкого потока должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством", - говорится в специальном комментарии Минфина.


Таким образом, строительство газопроводов должно быть остановлено сразу. В то же время отмечается, что допустимы исключения из требований для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба, пишет korrespondent.net.

Как сообщалось, подписанный Дональдом Трампом документ кроме антироссийских санкций предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине.

Перед подписанием бюджета стало известно, что трубоукладчик Северного потока-2 компания Allseas заявил, что приостанавливает строительство газопровода из-за санкций в отношении строителей проекта.

Отметим, газопровод построен уже примерно на 92%. В Москве заявили, что санкции США не помешают завершить проект.
 
 
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Санкции США против Nord Stream-2 вступили в силу.
 
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