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Бабушка из Калинковичей заявила в милицию, что её обокрали. В итоге уголовное дело завели на неё

21.12.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 декабря 80-летняя жительница Калинковичей сообщила в милицию о том, что ее обокрали. По словам пенсионерки, вор вынес 7000 рублей и 100 долларов США из ее спальни.

Как сообщает пресс-служба УВД, дверь в дом пожилой женщины действительно была взломана. При осмотре места происшествия милиционеры обнаружили в шкафу пакет — в нем оказалось 29 граммов измельченной маковой соломки.


Фото носит иллюстративный характер

Расследуя же факт кражи, милиция вышла на предполагаемого преступника — им оказался 47-летний наркозависимый мозырянин.

По итогу расследования возбуждено два уголовных дела: за кражу денег у пенсионерки и на пожилую женщину, заявившую о краже, — за хранение наркотиков. Ведется следствие, пишет gomel.today
 
 
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8 декабря 80-летняя жительница Калинковичей сообщила в милицию о том, что ее обокрали. По словам пенсионерки, вор вынес 7000 рублей и 100 долларов США из ее спальни.
 
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