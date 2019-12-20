Бабушка из Калинковичей заявила в милицию, что её обокрали. В итоге уголовное дело завели на неё

Как сообщает пресс-служба УВД, дверь в дом пожилой женщины действительно была взломана. При осмотре места происшествия милиционеры обнаружили в шкафу пакет — в нем оказалось 29 граммов измельченной маковой соломки.









Фото носит иллюстративный характер





Расследуя же факт кражи, милиция вышла на предполагаемого преступника — им оказался 47-летний наркозависимый мозырянин.





gomel.today По итогу расследования возбуждено два уголовных дела: за кражу денег у пенсионерки и на пожилую женщину, заявившую о краже, — за хранение наркотиков. Ведется следствие, пишет



