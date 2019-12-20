|
Бабушка из Калинковичей заявила в милицию, что её обокрали. В итоге уголовное дело завели на неё
Источник материала: Партизан
8 декабря 80-летняя жительница Калинковичей сообщила в милицию о том, что ее обокрали. По словам пенсионерки, вор вынес 7000 рублей и 100 долларов США из ее спальни.
Как сообщает пресс-служба УВД, дверь в дом пожилой женщины действительно была взломана. При осмотре места происшествия милиционеры обнаружили в шкафу пакет — в нем оказалось 29 граммов измельченной маковой соломки.
Фото носит иллюстративный характер
Расследуя же факт кражи, милиция вышла на предполагаемого преступника — им оказался 47-летний наркозависимый мозырянин.
По итогу расследования возбуждено два уголовных дела: за кражу денег у пенсионерки и на пожилую женщину, заявившую о краже, — за хранение наркотиков. Ведется следствие, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 декабря 80-летняя жительница Калинковичей сообщила в милицию о том, что ее обокрали. По словам пенсионерки, вор вынес 7000 рублей и 100 долларов США из ее спальни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)