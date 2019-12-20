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Врач во втором поколении Владимир Урбанович более двадцати лет отдает всего себя людям

21.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Врач во втором поколении Владимир Урбанович более двадцати лет отдает всего себя людям

 Своих пациентов в республиканской психиатрической больнице «Гайтюнишки» он лечит не только медикаментами, но и добрым словом. «Врач не имеет права быть равнодушным, приходить к больным с пустыми глазами. Он должен гореть, неподдельно интересоваться состоянием пациентов. Только в таком случае можно излечить человека», — уверен он.

С ранних лет Владимир Бернардович твердо знал, что будет врачом. Большим авторитетом для мальчика был отец — педиатр, заместитель главного врача Вороновской больницы Бернард Михайлович. Прийти к папе на работу, оставаться с ним на ночное дежурство, наблюдать за тем, как он руководит лечебным процессом, для паренька было в радость. Иногда Бернард Михайлович брал на себя роль «экскурсовода» — водил сына по отделению и объяснял ему специфику работы.

— Мой отец был очень нужен людям, — всплывает в памяти Владимира Бернардовича прошлое. — За медицинской помощью к нему приходили иногда даже ночью. Бывало, что он оставлял в стороне семейные дела и спешил к маленьким пациентам. Никогда никому не отказал, всегда был отзывчивым к людям. Такими принципами теперь руководствуюсь и я.

На пороге во взрослую жизнь юноша планировал поступать в Военно-медицинскую академию. Но внезапно умер отец. И выпускник решил, что должен поступить ближе к дому, в Гродненский медицинский институт, чтобы почаще приезжать к родным и помогать маме.

Годы учебы пролетели незаметно. Выбирая рабочее место, молодой врач в первую очередь думал не только о себе, но и о своей жене Людмиле и только что рожденной доченьке Вике. Глава семьи решил, что на малой родине будет легче определиться с жильем, да и поддержка родных на первых порах не будет лишней. После недолгих колебаний трудоустроился в республиканскую психиатрическую больницу «Гайтюнишки». Там врача-терапевта тепло встретили бывший главврач Алексей Михеевич Борисов и коллектив.

— В 2000 году сменил свою специализацию на психиатрию. Наверное, на мое решение повлияла специфика работы нашей больницы: основной контингент пациентов — люди с психическими заболеваниями. Да и захотелось попробовать себя в другой области, — рассуждает Владимир Бернардович. — Сейчас я врач-психиатр-нарколог, руковожу отделением со строгим режимом наблюдения. Наши пациенты требуют особого подхода. Хоть они и оступились перед законом, но прежде всего страдают психическими заболеваниями. Рано или поздно покинут наше медучреждение, поэтому вместе с коллегами стараемся сделать все возможное, чтобы у них не случился рецидив.

Работа врача не раз отмечалась наградами. К 50-летию больницы в 2006 году В. Урбановичу вручили Почетную грамоту Гродненского областного Совета депутатов. В 2016-м отмечен знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». В этом году имя Владимира Бернардовича занесено на районную Доску почета.

— Больница в Гайтюнишках стала для меня первым рабочим местом, надеюсь, отсюда я уйду на заслуженный отдых, — поделился Владимир Урбанович.

А еще, как признался мой собеседник, он с особым трепетом относится к живописным окрестностям  Гайтюнишек. Вместе с коллегами приложил руку к благоустройству родника, чтобы многочисленным экскурсантам было приятно приходить к ключевой  водице.

Его любовь к природе разделяют и домочадцы. Летом обязательно выкраивают время на отдых у моря и путешествия, а зимой с удовольствием выбираются в заснеженный лес. Своих «девочек» Владимир Бернардович любит баловать. Они — его опора и радость. У жены Людмилы он всегда, даже в мелочах, находит поддержку. По-особому гордится старшей дочерью Викторией, продолжательницей династии медицинских работников. Она окончила Гродненский медицинский университет с отличием и сейчас проходит интернатуру в Лидской больнице как врач-невролог. Видя целеустремленность, ответственность дочери, папа верит, что она будет хорошим врачом. А недавно о будущем серьезно заговорила и младшенькая Лера. Пока шестиклассница мечтает о медицинской профессии.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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 Своих пациентов в республиканской психиатрической больнице «Гайтюнишки» он лечит не только медикаментами, но и добрым словом. «Врач не имеет права быть...
 
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