Как за последние годы обновили 4-ю клинику и что еще сделают

Который год в столичной 4-й клинике идет строительство. Сегодня, к примеру, заняты пристройкой к урологическому корпусу: ее возведение анонсировали в мае 2018-го. И это тот случай, когда желание совпало с возможностями. Иными словами, деньги выделили — и дело пошло: виден 2-й этаж, сама же пристройка будет высоткой. Открытие объекта запланировано на 2021 год.





— Строительные работы создают определенные неудобства для медперсонала, пациентов, — рассказывает главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Н. Савченко Вацлав Янушко. — Однако всё можно пережить.





Главврач прав. В 2018-м открыли 9-этажный терапевтический корпус «четверки». Рады и медики, и пациенты.





— В этом корпусе одновременно могут лечиться 300 пациентов, — продолжает В. Янушко. — Мы располагаем двумя кардиологическими отделениями (120 коек), одним инфарктным (60 коек), одним пульмонологическим (60 коек) и одним отделением медицинской реабилитации пациентов с кардиоваскулярными болезнями. Условия пребывания сейчас соответствуют мировым стандартам.





Система блочная: на две комнаты (каждая на два человека) — душевая и туалет.













Имеются палаты для ветеранов Великой Отечественной войны, а также повышенной комфортности (2-комнатные, с диваном, телевизором, печью СВЧ, холодильником). Они платные.





Строительство и оснащение терапевтического корпуса обошлось бюджету в 58 млн рублей. Из них на 22 млн закуплено медицинское оборудование.





В терапевтическом корпусе находится эндоскопическое отделение, где пациентам выполняют диагностические исследования желудочно-кишечного тракта. Делают и колоноскопию.









Приемное отделение отличается от других в минских больницах. На входе — сортировка (так говорят медики) пациентов. Установлены раздвижные стеклянные двери с разноцветными указателями. Зеленая окантовка означает, что в эту дверь привозят пациентов (или они заходят самостоятельно), состояние здоровья которых удовлетворительное, желтая — средней тяжести, оранжевая — тяжелое, красная — очень тяжелое. Таким образом исключается промедление.





Также в приемнике — регистратура, реанимация с диагностической палатой, рентген-операционная. Есть и клинико-диагностическая лаборатория где проводят биохимические, общеклинические и гематологические исследования.





В рентгенкабинете — современный аппарат белорусского производства. Делают снимки грудной клетки, брюшной полости, черепа, костного скелета.





Из современного оборудования, которым оснастили терапевтический корпус, — ангиографический аппарат последнего поколения. Он обладает большими возможностями. На этом аппарате выполняют коронографию (исследование сосудов сердца), стентирование (внутрисосудистое протезирование) коронарных артерий.





— В клинику поступают пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда. Многие нуждаются в экстренной высокотехнологичной медицинской помощи. Аппарат может работать круглосуточно в автономном режиме. Перепады напряжения и перебои со светом ему не страшны, — добавляет главный врач.





Также на этом аппарате можно делать операции на сосудах головы, ног, почек.





Справочно





4-я городская клиническая больница известна как урологическая. На ее базе расположен Республиканский урологический центр. В клинике находятся городские центры герниологии и бариатрической хирургии, сосудистой хирургии, урологии, нефрологии, лекарственной патологии, радионуклидной диагностики.





Фото Тамары Хамицевич







