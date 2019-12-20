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В Логойске горнолыжный подъемник бесплатно прокатит нескольких счастливчиков. Хотите ими стать?

21.12.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на катания на кресельном подъемнике в ГСОК «Логойск» для двоих. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 27 декабря.


Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных сертификата. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 26 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 27 декабря.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

AFISHA.TUT.BY традиционно разыгрывает парные сертификаты в Логойск (37 км от Минска). Победитель может рассчитывать на услуги ski-pass на кресельный подъемник и прокат оборудования (горнолыжный или сноубордовый) на 2 часа на двоих. И все это — абсолютно бесплатно.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

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Теги: Минск
 
 
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21 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить сертификат на катания на кресельном...
 
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