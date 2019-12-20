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Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса

21.12.2019 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новогодний мем с Райаном Рейнольдсом получил продолжение. В этот раз Хью Джекман всё-таки надел тот странный свитер. 

Ровно год назад – 21 декабря – Джекман и Джейк Джилленхол пригласили Рейнольдса на вечеринку. Однако актёры сообщили своему другу, что нужно обязательно прийти в каком-нибудь смешном свитере. 

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса
Фото: instagram.com/vancityreynolds 

Райан поверил и выбрал красно-зелёный предмет одежды с огромным жёлтым бантом. Когда исполнитель роли Дэдпула пришёл в гости, выяснилось, что только он один знал о подобном дресс-коде. Весело было всем, кроме Рейнольдса. 

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса
Фото: instagram.com/vancityreynolds 

Теперь Хью решил компенсировать свою прошлую новогоднюю шутку и надел такой же свитер. 

«Поверить не могу, что я тоже согласился надеть такую одежду», – написал Джекман на своей странице в Instagram. 

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса
Фото: instagram.com/thehughjackman 

Поклонники Хью тоже не могли в это поверить. Впрочем, все признали, что пусть актёры и подшучивают друг над другом, они всё равно являются настоящими друзьями. 

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса
Фото: instagram.com/thehughjackman 

Кстати, нам их дружба напомнила об отношениях между принцами Гарри и Уильямом, которые тоже любят подколоть один одного.

Например, весёлый случай произошёл, когда старший брат не знал, что сказать о Кейт Миддлтон (здесь подробнее). 

Люди в материале: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Джейк Джилленхол
 
 
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Новогодний мем с Райаном Рейнольдсом получил продолжение. В этот раз Хью Джекман всё-таки надел тот странный свитер.  Ровно год назад – 21 декабря – Джекман и Джейк...
 
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