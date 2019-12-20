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В Минске открылась шестая «Хинкальня» по украинской франшизе
Источник материала: Tut.by
На днях на улице Кирова, 6, неподалеку от железнодорожного вокзала, заработала еще одна
Новая точка открылась на том месте, где работало кафе «Подкова». Еще раньше по этому адресу гостей принимало «Эль Помидоро». Сейчас настал час грузинской кухни. Это, кстати, уже шестой ресторан «Хинкальня» в столице. Первые пять работают на Интернациональной, Раковской, Карла Маркса, Мстиславца и Притыцкого.
Меню, повторимся, здесь такое же, как и во всей сети. Но на всякий случай напомним несколько позиций и цены:
хинкали с сыром или мясом — 1 рубль; хинкали с бараниной — 2 рубля;
хачапури по-аджарски — 7,7 рубля; хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля; хачапури гурули с зеленью — 6 рублей; суп харчо — 6,5 рубля; суп чихиртма — 6 рублей;
люля-кебаб — 9,5 рубля; шашлык из свинины — 9 рублей; долма — 7,9 рубля; оджахури — 7,9 рубля; запеченные шампиньоны — 5,30 рубля; скумбрия на гриле — 8 рублей.
Новая «Хинкальня» на Кирова, 6 работает с 12.00 до 23.00 ежедневно.
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На днях на улице Кирова, 6, неподалеку от железнодорожного вокзала, заработала еще одна «Хинкальня». Это уже шестое заведение по украинской франшизе, которое...
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