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В Минске открылась шестая «Хинкальня» по украинской франшизе

21.12.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на улице Кирова, 6, неподалеку от железнодорожного вокзала, заработала еще одна «Хинкальня». Это уже шестое заведение по украинской франшизе, которое открылось в Минске. Побывали в грузинском ресторане и показываем его вам. На всякий случай напоминаем цены, хоть они и одинаковы во всей сети.


Открыли новое заведение общепита в Минске и хотите, чтобы мы о нем рассказали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение». Это бесплатно

Новая точка открылась на том месте, где работало кафе «Подкова». Еще раньше по этому адресу гостей принимало «Эль Помидоро». Сейчас настал час грузинской кухни. Это, кстати, уже шестой ресторан «Хинкальня» в столице. Первые пять работают на Интернациональной, Раковской, Карла Маркса, Мстиславца и Притыцкого.




Меню, повторимся, здесь такое же, как и во всей сети. Но на всякий случай напомним несколько позиций и цены:

хинкали с сыром или мясом — 1 рубль; хинкали с бараниной — 2 рубля;

хачапури по-аджарски — 7,7 рубля; хачапури по-мегрельски — 7,3 рубля; хачапури гурули с зеленью — 6 рублей; суп харчо — 6,5 рубля; суп чихиртма — 6 рублей;

люля-кебаб — 9,5 рубля; шашлык из свинины — 9 рублей; долма — 7,9 рубля; оджахури — 7,9 рубля; запеченные шампиньоны — 5,30 рубля; скумбрия на гриле — 8 рублей.



Новая «Хинкальня» на Кирова, 6 работает с 12.00 до 23.00 ежедневно.

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Теги: Минск
 
 
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На днях на улице Кирова, 6, неподалеку от железнодорожного вокзала, заработала еще одна «Хинкальня». Это уже шестое заведение по украинской франшизе, которое...
 
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