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ЕС призвал Беларусь провести реформу избирательного законодательства

21.12.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский союз призывает Беларусь провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства, сообщает Европейская служба внешних действий (ЕСВД).

"Оценивая недавние парламентские выборы, представители ЕС сослались на заявление официального представителя ЕСВД, заключив, что это была "упущенная возможность" провести выборы в соответствии с международными стандартами", - отметили в службе по итогам прошедшего заседания координационной группы Беларусь-ЕС.

Там также заявили, что "в связи с президентскими выборами 2020 года ЕС призвал белорусские власти незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии".


По информации ЕСВД, также ЕС и Беларусь обсудили события в области прав человека и демократии. "ЕС поднял ряд вопросов, связанных с основными свободами, в частности со свободой СМИ, выражением мнений и свободой собраний. Кроме того, ЕС подтвердил свое несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Беларусью моратория в качестве первого шага к ее отмене", - отметили в службе внешних действий.

Парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. За их проведением следили более 1 тыс. международных наблюдателей: от СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, пишет interfax.by

БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ по итогам прошедшей избирательной кампании заявили, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам.

Миссии наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что выборы были свободными и демократическими.
 
 
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Европейский союз призывает Беларусь провести всеобъемлющую реформу избирательного законодательства, сообщает Европейская служба внешних действий (ЕСВД).
 
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