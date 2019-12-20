ЕС призвал Беларусь провести реформу избирательного законодательства

"Оценивая недавние парламентские выборы, представители ЕС сослались на заявление официального представителя ЕСВД, заключив, что это была "упущенная возможность" провести выборы в соответствии с международными стандартами", - отметили в службе по итогам прошедшего заседания координационной группы Беларусь-ЕС.





Там также заявили, что "в связи с президентскими выборами 2020 года ЕС призвал белорусские власти незамедлительно возобновить работу по всеобъемлющей избирательной реформе в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии".









По информации ЕСВД, также ЕС и Беларусь обсудили события в области прав человека и демократии. "ЕС поднял ряд вопросов, связанных с основными свободами, в частности со свободой СМИ, выражением мнений и свободой собраний. Кроме того, ЕС подтвердил свое несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Беларусью моратория в качестве первого шага к ее отмене", - отметили в службе внешних действий.





interfax.by Парламентские выборы в Беларуси состоялись 17 ноября. За их проведением следили более 1 тыс. международных наблюдателей: от СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, пишет





БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ и ПА ОБСЕ по итогам прошедшей избирательной кампании заявили, что выборы в парламент не соответствовали демократическим стандартам.





Миссии наблюдателей от СНГ и ШОС заявили, что выборы были свободными и демократическими.



