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С пикантным делом и другими правонарушениями работал ОВД райисполкома

21.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С пикантным делом и другими правонарушениями работал ОВД райисполкома

В декабре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина из г. Гомеля, который с июля 2018 по октябрь включительно этого года использовал для занятия проституцией жительницу района.

Житель н.п. Глазовка украл с МТФ «Пенчин» 5 литров молока, белый продукт изъят и возвращен по принадлежности.

Животновод ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь.

Галина ГОРБАЧ

 
Теги: Гомель
 
 
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В декабре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина из г. Гомеля, который с июля 2018 по октябрь включительно этого года использовал для занятия...
 
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