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Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского

21.12.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрей Антоненко, один из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника криминальной полиции Евгения Коваля.

Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского
Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского

Андрей Антоненко, один из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника криминальной полиции Евгения Коваля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Антоненко Святослав Жерновников.



Антоненко считает, что во время брифинга был нарушен принцип презумпции невиновности, нарушены его права и принцип неприкосновенности чести и достоинства.

Что касается Зеленского, то заявив «для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть», он превысил свои полномочия, считает Антоненко.

В деле Шеремета пять подозреваемых: Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Яна Дугарь и супруги Грищенко.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
 
 
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Андрей Антоненко, один из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку,...
 
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