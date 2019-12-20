Подозреваемый в убийстве Шеремета подал в суд на Зеленского





Андрей Антоненко, один из подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника криминальной полиции Евгения Коваля. Об этом сообщил в Facebook адвокат Антоненко Святослав Жерновников.













Антоненко считает, что во время брифинга был нарушен принцип презумпции невиновности, нарушены его права и принцип неприкосновенности чести и достоинства.





Что касается Зеленского, то заявив «для нас это особенное, одно из приоритетных дел, которое хочется раскрыть», он превысил свои полномочия, считает Антоненко.





В деле Шеремета пять подозреваемых: Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Яна Дугарь и супруги Грищенко.





Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.



