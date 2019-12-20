Рядом с H&M. В Минске открылся еще один New Yorker

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня открылся флагманский магазин сети New Yorker в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk. Покупателям пообещали коллекции «по европейским ценам», а еще крупные скидки.





Новый магазин — на втором этаже, его площадь — около 1000 «квадратов». New Yorker занял часть помещения, которое освободилось после закрытия магазина Reserved. Рядом работает точка еще одного бренда — H&M.

На открытие позвали диджея, а всем покупателям пообещали скидки 20%, однако привычного ажиотажа не было. Это уже третий New Yorker в Минске, первый появился весной 2019-го в торговом центре Green City, еще один работает в Dana Mall. New Yorker в Беларуси запускает по франшизе группа компаний «РАПА».

Четвертый магазин появится в феврале в Гродно в торгово-развлекательном комплексе Triniti, так сеть шагнет в белорусские регионы.























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