Кофеин способствует похудению? Учёные доказали пользу кофе в борьбе с ожирением

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Соотвествующее исследование опубликовано в Journal of Functional Foods, кратко о нем сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США).





«В исследовании на крысах ученые Иллинойсского университета обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара», — говорится в пресс-релизе.





Специалисты заметили, что крысы, в течение четырех недель получавшие кофеин из мате, набрали на 16 процентов меньше массы массы тела и на 22 процентов меньше жира по сравнению с грызунами, обходящимися без содержащегося в кофе вещества. Согласно условиям эксперимента, рацион крыс на 40 процентов состоял из жиров, на 45 процентов — из углеводов, и на 15 процентов — из белков.

lenta.ru Согласно исследованию, количество кофеина в одной порции мате колеблется в пределах 65-130 миллиграммов по сравнению с 30-300 миллиграммами кофеина в чашке кофе, а суточное потребление кофеина грызунами было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека, пишет









Ученые отмечают, что аналогичный результат можно получить, заменив мате синтетическим кофеином или обычным кофе. Специалисты уверены, что результаты их иследования окажутся полезными для профилактики и борьбы с лишней массой тела у людей.





В августе американские ученые заявили, что употребление слишком большого количества кофе и других напитков с кофеином может стать причиной мигрени у людей, склонных к сильным головным болям.



