ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кофеин способствует похудению? Учёные доказали пользу кофе в борьбе с ожирением

21.12.2019 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов.


Фото: из открытого доступа
Соотвествующее исследование опубликовано в Journal of Functional Foods, кратко о нем сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США).

«В исследовании на крысах ученые Иллинойсского университета обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара», — говорится в пресс-релизе.

Специалисты заметили, что крысы, в течение четырех недель получавшие кофеин из мате, набрали на 16 процентов меньше массы массы тела и на 22 процентов меньше жира по сравнению с грызунами, обходящимися без содержащегося в кофе вещества. Согласно условиям эксперимента, рацион крыс на 40 процентов состоял из жиров, на 45 процентов — из углеводов, и на 15 процентов — из белков.
Согласно исследованию, количество кофеина в одной порции мате колеблется в пределах 65-130 миллиграммов по сравнению с 30-300 миллиграммами кофеина в чашке кофе, а суточное потребление кофеина грызунами было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека, пишет lenta.ru


Ученые отмечают, что аналогичный результат можно получить, заменив мате синтетическим кофеином или обычным кофе. Специалисты уверены, что результаты их иследования окажутся полезными для профилактики и борьбы с лишней массой тела у людей.

В августе американские ученые заявили, что употребление слишком большого количества кофе и других напитков с кофеином может стать причиной мигрени у людей, склонных к сильным головным болям.
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние...
 
Новости дня
Новости разные
 
С пикантным делом и другими правонарушениями работал ОВД райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика