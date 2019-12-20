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В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки.
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Подразделения МЧС достали гражданина из вентшахты. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
Устанавливаются детали случившегося.
Месяцем ранее в Барановичах девочка гостила у бабушки с дедушкой и упала с лестницы.
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Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели выяснили,...
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