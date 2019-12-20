В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели выяснили, что пострадавший находится на уровне шестого этажа. По предварительным данным, мужчина проживает в этом доме.



Фото: МЧС Беларуси

Подразделения МЧС достали гражданина из вентшахты. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Устанавливаются детали случившегося.



Фото: МЧС Беларуси

Месяцем ранее в Барановичах девочка гостила у бабушки с дедушкой и упала с лестницы.