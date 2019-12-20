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В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома

21.12.2019 11:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели выяснили, что пострадавший находится на уровне шестого этажа. По предварительным данным, мужчина проживает в этом доме. 

В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома
Фото: МЧС Беларуси 

Подразделения МЧС достали гражданина из вентшахты. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. 

Устанавливаются детали случившегося. 

В Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажного дома
Фото: МЧС Беларуси 

Месяцем ранее в Барановичах девочка гостила у бабушки с дедушкой и упала с лестницы. 

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Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 21 декабря около семи утра в Витебске мужчина упал в вентиляционную шахту девятиэтажки.  По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели выяснили,...
 
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